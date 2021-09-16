Николич доволен работой «Локомотива» в матче с «Марселем»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич оценил игру своей команды в домашнем матче Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

«Доволен, как футболисты «Локомотива» отработали сегодняшнюю игру. В начале матча у нас были хорошие подходы: старались выбегать из защиты, Смолов попадал в штангу… К сожалению, сегодня многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен работой команды», - приводит слова Николича «Чемпионат».

Добавим, что в другом матче группы Е Лиги Европы «Галатасарай» был сильнее «Лацио» (1:0).