«Рома» обыграла болгарский ЦСКА, Шомуродов отдал голевую передачу

«Рома» в домашнем матче первого тура Лиги конференций победила ЦСКА из Софии со счетом 4:1.
За хозяев дубль оформил Лоренцо Пеллегрини, забив на 25-й и 62-й минутах, также отличились Стефан Эль-Шаарави, которому голевую передачу отдал экс-игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов, (38) и Джанлука Манчини (82).
У ЦСКА на 10-й минуте автором гола стал форвард Грэм Кэри.
Также добавим, что нападающий болгарского клуба Яник Вилдсхут получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве (80)
Во втором туре 30 сентября «Рома проведет гостевую встречу с украинской «Зарей», а ЦСКА примет норвежский Буде-Глимт.