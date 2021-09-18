«Уфа» - «Химки»: Глушаков и Мирзов сыграют с первых минут

Падение с тройного акселя настораживает… Зачем Трусова отправилась за рекордом в США

В ночь с пятницы на субботу 18 сентября бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова выступила в американском Норвуде на престижном U.S. International Figure Skating Classic.