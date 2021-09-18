«Уфа» - «Химки»: Глушаков и Мирзов сыграют с первых минут

Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Уфа» - «Химки». Встреча восьмого тура Российской Премьер-лиги сезона 2021/2022 состоится на Центральном стадионе города Уфа. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Мрзляк, Касинтура, Агаларов.
«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Соколов.
«Уфа» набрала пять очков в семи матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги по итогам сезона 2021/2022. Подмосковные «Химки» находятся на 13 месте.
источник: «Советский спорт»