Черевченко рассказал о самочувствии перед матчем с «Уфой»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о состоянии своего здоровья перед матчем восьмого тура РПЛ против «Уфы».

«Я приехал в отель. Температура просто поднялась. Коронавирус? Я вакцинирован, это обычное заболевание. Просто температура», - сказал Черевченко «СЭ».

В настоящий момент «Уфа» принимает на своем поле «Химки». Матч проходит на Центральном стадионе в столице Башкортостана. Перед матчем восьмого тура подмосковная команда располагалась на 13 месте с шестью баллами, а «Уфа» занимала 14 строчку, имея в активе пять очков.