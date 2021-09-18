Мика Ричардс: Салах - лучший фланговый форвард в мире, без него «Ливерпуль» не играл бы в ЛЧ

Бывший защитник «Манчестер Сити» Мика Ричардс похвалил нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Я не сравниваю Салаха с Месси, но Мохамед делает на поле то, что может делать только Лео. Мо - лучший фланговый нападающий в мире, без него «Ливерпуль» не вышел бы в Лигу чемпионов и не боролся бы за чемпионство. Незаменимый игрок, умеющий решать важные матчи. Я надеюсь, что «Ливерпуль» скоро закроет вопрос с его контрактом», - цитирует слова Ричардса Daily Mail.

Всего Салах забил за «Ливерпуль» 26 голов в Лиге чемпионов.

Действующая трансферная стоимость Салаха оценивается в 100 миллионов евро по данным Transfermarkt. В нынешнем сезоне египтянин в пяти играх в разных турнирах забил четыре гола (три в АПЛ и один в Лиге чемпионов).