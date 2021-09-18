Депутат Госдумы Свищев: Причина всех неудач российских клубов в еврокубках - лимит

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал результаты российских команд в еврокубках.

«К сожалению, это неделя не увенчалась успехом для наших команд. Я бы не назвал выступление наших клубов провалом. Все довольно неплохо играли. Причина всех наших неудач в еврокубках давно видна - это лимит. Если мы хотим играть на хорошем уровне на мировой арене, необходимо решить вопрос по поводу лимита на легионеров», — сказал Свищев в разговоре с «СЭ».

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов «Зенит» в гостях уступил лондонскому «Челси со счетом 0:1, «Спартак» в Лиге Европы проиграл на «Открытии Банк Арене» польской «Легии», занимающей 15 место в национальном чемпионате Польши (0:1), а «Локомотив» в меньшинстве смог взять одно очко в противостоянии с французским «Марселем» (1:1).