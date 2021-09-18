В «ПСЖ» раскрыли подробности травм Мбаппе, Вератти и Рамоса

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала новые данные о выздоровлении футболистов после травм.

Нападающий Килиан Мбаппе показывает неплохие результаты, решение о его участии в шестом туре чемпионата Франции против «Лиона» будет принято в день игры. Марко Верратти продолжает восстанавливаться после травмы левого колена с положительной динамикой. Серхио Рамос по-прежнему тренируется по индивидуальной программе, Хуан Бернат тренируется в общей группе, но по специальной программе.

«ПСЖ» является лидером Лиги 1 с 15 баллами после пяти туров, «Лион» идет на седьмом месте с восемью очками. Очный матч двух команд состоится завтра, 19 сентября.