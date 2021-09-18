Глушаков забил мяч в четвертом матче подряд

Полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков открыл счет в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы», забив четвертый гол подряд и пятый в последних шести матчах.

34-летний Глушаков известен своими выступлениями за московские «Локомотив» и «Спартак», а также за сборную России, за которую он сыграл 57 матчей и забил пять голов. В составе красно-белых футболист стал чемпионом России в сезоне 2016/17, будучи капитаном команды.

На данный момент счет в матче 1:1, у «Уфы» забил Гамид Агаларов и вышел вперед в таблице бомбардиров чемпионата.