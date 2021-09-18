Демба Ба получил приглашение от Рангника стать спортивным директором «Локомотива»

Руководитель отдела спорта и развития «железнодорожников» Ральф Рангник предложил Ба занять пост спортивного директора клуба.

Как сообщает RT со ссылкой на PariFoot au Senegal, Демба Ба в настоящее время находится в Москве.

Рангник и Ба познакомились во время совместной работы в немецком Хоффенхайме. Нападающий выступал за клуб с 2007 по 2011 годы, а немецкий специалист был главным тренером команды с 2006 по 2010 годы.

Напомним, что Демба Ба выступал в свое время за такие команды, как: немецкий «Хоффенхайм» (2007-2011), английские «Вест Хэм» (2011), «Ньюкасл» (2011-2013), а также «Челси» (2013-2014). Последним клубом форварда был швейцарский «Лугано», за который он провел три матча в местном чемпионате.