«Крылья Советов» - «Ростов». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч восьмого тура чемпионата России.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Солдатенков, Горшков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков
«Ростов»: Песьяков, Поярков, Баштуш, Осипенко, Лангович, Хаджикадунич, Мамаев, Фольмер, Глебов, Альмквист, Комличенко.
Отметим, что главным арбитром встречи назначен Игорь Панин (Дмитров).
На данный момент самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. Ростовчане располагаются на 13-й строчке (6 очков).