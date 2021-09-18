Джан Пьеро Гасперини: Пока Миранчук не является ведущим игроком «Аталанты», но он способен им быть

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о перспективах российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянском клубе.

Отметим, что 25-летний хавбек помог своей команде сыграть вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:2), отдав голевую передачу на защитника Робина Госенса в эпизоде со вторым забитым мячом «бергамасков».

– Пока Алексей не является ведущим игроком команды, однако у него есть все необходимые качества для того, чтобы им стать. Он способен приносить пользу на поле и помогать нам добиваться успешных результатов. Мы работаем для того, что заставить его прогрессировать, – цитирует Гасперини портал TMW.

Добавим, что Миранчук присоединился к «Аталанте» в сентябре прошлого года. Сумма его трансфера из «Локомотива» составила 14,5 миллионов евро. В общей сложности он принял участие в 35 матчах за итальянский клуб, забил семь голов и отдал три ассиста.