«Брентфорд» в меньшинстве добился гостевой победы над «Вулверхэмптоном»

Футболисты «Брентфорда» обыграли «Вулверхэмптон» (2:0) в гостевом матче пятого тура чемпионата Англии.

Отметим, что оба забитых мяча «пчел» были забиты в первом тайме – авторами голов стали нападающие Айвен Тоуни (28-я минута) и Брайан Мбеумо (34).

На 65-й минуте команда Томаса Франка осталась в меньшинстве после того, как главный судья матча удалил полузащитника Шэндона Баптиста.

Таким образом, «Брентфорд» набрал восемь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» располагается на 13-й строчке с тремя очками.

В следующем туре «Брентфорд» сыграет дома с «Ливерпулем» (25 сентября), а «волки» отправятся в гости к «Саутгемптону» (26 сентября).