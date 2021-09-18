Ольга Смородская: Назначение Ба на пост спортивного директора «Локомотива» не пойдет на пользу клубу

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала появившуюся информацию о том, экс-форвард «Челси» Демба Ба может занять пост спортивного директора железнодорожников.

Ранее стало известно, что в приглашении 36-летнего сенегальца заинтересован руководитель отдела спорта и развития столичного клуба Ральф Рангник.

– Это не пойдет на пользу «Локомотиву». Демба Ба не знает российский футбол! Что это такое? Спортивным директором так не становятся. Очередная глупость и авантюра! – цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в своей карьере Ба выступал за такие клубы, как «Челси», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Хоффенхайм» и «Бешикташ». В составе сборной Сенегала форвард забил четыре гола в 22 матчах.