«Атлетико» потерял очки в матче с «Атлетиком»

Матч пятого тура чемпионата Испании «Атлетико» – «Атлетик» завершился нулевой ничьей.

Отметим, что на 78-й минуте хозяева встречи остались в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил нападающий Жоау Феликс.

Несмотря на потерю очков в сегодняшней игре, подопечные Диего Симеоне продолжают лидировать в турнирной таблице ла лиги, набрав 11 очков. Клуб из Бильбао располагается на четвертой строчке (9 очков).

21 сентября мадридская команда сыграет в гостях против «Хетафе», а «Атлетик» дома примет «Райо Вальекано». Обе встречи запланированы на 21 сентября.