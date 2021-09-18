«Атлетико» потерял очки в матче с «Атлетиком»

Матч пятого тура чемпионата Испании «Атлетико» – «Атлетик» завершился нулевой ничьей.
Отметим, что на 78-й минуте хозяева встречи остались в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил нападающий Жоау Феликс.
Несмотря на потерю очков в сегодняшней игре, подопечные Диего Симеоне продолжают лидировать в турнирной таблице ла лиги, набрав 11 очков. Клуб из Бильбао располагается на четвертой строчке (9 очков).
21 сентября мадридская команда сыграет в гостях против «Хетафе», а «Атлетик» дома примет «Райо Вальекано». Обе встречи запланированы на 21 сентября.
источник: «Советский спорт»