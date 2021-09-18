«Ланс» дома обыграл «Лилль»

Футболисты «Ланса» минимально победили «Лилль» (1:0) в домашнем матче шестого тура чемпионата Франции.

В составе победителей автором забитого гола стал полузащитник Пшемыслав Франковски (74-я минута). Отметим, что второй гол хозяев, состоявшийся на 79-й минуте был отменен после просмотра VAR.

Благодаря сегодняшнему результату «Ланс» набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» располагается на 13-й строчке с пятью очками.

22 сентября «Ланс» сыграет дома против «Страсбура», а «Лилль» в тот же день на своем поле примет «Реймс».

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