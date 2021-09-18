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18 сентября 20:53
автор: Владислав Корегин

«Краснодар» в большинстве добился гостевой победы над «Ахматом»

Грозненский клуб был вынужден доигрывать матч вдесятером после удаления Нижича на 66-й минуте.

Матч восьмого тура чемпионата России «Ахмат» – «Краснодар» завершился победой гостевой команды со счетом 2:0.

Отметим, что оба своих гола краснодарцы забили в концовке первого тайма – результативными ударами отличились полузащитник Реми Кабелла (41-я минута) и нападающий Владимир Ильин (44).

На 66-й минуте хозяева остались в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил защитник Зоран Нижич.

Таким образом, «Краснодар» набрал 13 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы идут 11-ми (9 очков).

В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко сыграют дома против «Сочи», а «Ахмат» отправится в гости к «Ростову». Обе встречи запланированы на 26 сентября.

РПЛ
8-й тур

«Ахмат» - «Краснодар» - 0:2 (0:2)

Голы: Кабелла, 41. Ильин, 44.

«Ахмат»: Гудиев, Тодорович (Уциев, 21), Нижич, Лысцов (Карапузов, 46), Семенов, Быстров, Коновалов, Тимофеев, Уткин (Пуцко, 69), Архипов (Садулаев, 46), Конате (Себаи, 46).

«Краснодар»: Сафонов, Корнюшин (Вильена, 86), Спаич (Сорокин, 66), Кайо, Рамирес, Газинский, Кривцов, Сперцян (Стоцкий, 89), Кабелла (Манелов, 89), Классон, Ильин.

Предупреждения: Нижич, 55 – Сперцян, 23. Рамирес, 68. Корнюшин, 80.

Удаление: Нижич, 66

источник: «Советский спорт»
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