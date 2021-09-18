«Краснодар» в большинстве добился гостевой победы над «Ахматом»

Матч восьмого тура чемпионата России «Ахмат» – «Краснодар» завершился победой гостевой команды со счетом 2:0.
Отметим, что оба своих гола краснодарцы забили в концовке первого тайма – результативными ударами отличились полузащитник Реми Кабелла (41-я минута) и нападающий Владимир Ильин (44).
На 66-й минуте хозяева остались в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил защитник Зоран Нижич.
Таким образом, «Краснодар» набрал 13 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы идут 11-ми (9 очков).
В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко сыграют дома против «Сочи», а «Ахмат» отправится в гости к «Ростову». Обе встречи запланированы на 26 сентября.