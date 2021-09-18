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«Интер» забил шесть голов в ворота «Болоньи» в домашнем матче
18 сентября 21:03
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Интер»

«Интер» забил шесть голов в ворота «Болоньи» в домашнем матче

На данный момент «нерадзурри» занимают первое место в турнирной таблице серии А.

Футболисты «Интера» разгромили «Болонью» (6:1) в домашнем матче 4-го тура чемпионата Италии.

В составе миланской команды голы забили Лаутаро Мартинес (6-я минута), Милан Шкриньяр (30), Николо Барелла (34), Матиас Весино (54), а также Эдин Джеко, записавший на свой счет дубль на 63-й и 68-й минутах. Соперник ответил результативным ударом Артура Теате (86)

Отметим, что подопечные Симоне Индзаги набрали 10 очков и временно возглавили турнирную таблицу серии А. «Болонья» идет на седьмой строчке с семью очками.

21 сентября «Интер» отправится в гости к «Фиорентине», а «Болонья» в тот же день на своем поле сыграет против «Дженоа».

Чемпионат Италии
4-й тур

«Интер» - «Болонья» - 6:1 (3:0)

Голы: Мартинес, 6. Шкриньяр, 30. Барелла, 34. Весино, 54. Джеко, 63, 68 – Теате, 86.

«Интер»: Ханданович, Думфрис, де Врей (Раноккия, 67), Шкриньяр, Бастони (Коларов, 74), Димарко, Перишич, Брозович (Гальярдини, 74), Весино, Барелла, Корреа (Джеко, 29), Мартинес (Санчес, 67).

«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри (Теате, 74), Медель, Бонифаци, Хики (Дейкс, 56), Сориано, Сванберг (Виньято, 56), Домингес (ван Хойдонк, 69), Арнаутович, Сансоне (Барроу, 56), Ольсен.

Предупреждения: де Сильвестри (23), Хики (36), Дейкс (83).

источник: «Советский спорт»
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