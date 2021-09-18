«Интер» забил шесть голов в ворота «Болоньи» в домашнем матче

Футболисты «Интера» разгромили «Болонью» (6:1) в домашнем матче 4-го тура чемпионата Италии.

В составе миланской команды голы забили Лаутаро Мартинес (6-я минута), Милан Шкриньяр (30), Николо Барелла (34), Матиас Весино (54), а также Эдин Джеко, записавший на свой счет дубль на 63-й и 68-й минутах. Соперник ответил результативным ударом Артура Теате (86)

Отметим, что подопечные Симоне Индзаги набрали 10 очков и временно возглавили турнирную таблицу серии А. «Болонья» идет на седьмой строчке с семью очками.

21 сентября «Интер» отправится в гости к «Фиорентине», а «Болонья» в тот же день на своем поле сыграет против «Дженоа».

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