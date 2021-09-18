«Эвертон» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ, уступив «Астон Вилле»

Матч пятого тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Эвертоном» завершился победой бирмингемского клуба – 3:0.

Все свои голы команда Дина Смита забила во втором тайме – авторами результативных ударов стали защитник Мэтти Кэш (66-я минута) и форвард Леон Бэйли (75). Еще один забитый мяч был записан на защитника соперников Люку Диня, отличившегося автоголом.

«Астон Вилла» набрала семь очков и расположилась на десятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» идет пятым (10 очков).

25 сентября клуб из Бирмингема сыграет в гостях против «Манчестер Юнайтед», а «ириски» в тот же день дома встретятся с «Норвичем».

АПЛ

5-й тур