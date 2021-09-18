ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Эвертон» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ, уступив «Астон Вилле»
18 сентября 21:35
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Астон Вилла»

«Эвертон» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ, уступив «Астон Вилле»

В первых четырех турах команды Рафаэля Бенитеса набрала десять очков.

Матч пятого тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Эвертоном» завершился победой бирмингемского клуба – 3:0.

Все свои голы команда Дина Смита забила во втором тайме – авторами результативных ударов стали защитник Мэтти Кэш (66-я минута) и форвард Леон Бэйли (75). Еще один забитый мяч был записан на защитника соперников Люку Диня, отличившегося автоголом.

«Астон Вилла» набрала семь очков и расположилась на десятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» идет пятым (10 очков).

25 сентября клуб из Бирмингема сыграет в гостях против «Манчестер Юнайтед», а «ириски» в тот же день дома встретятся с «Норвичем».

АПЛ
5-й тур

«Астон Вилла» - «Эвертон» - 3:0 (0:0)

Голы: Кэш, 66. Динь, 69 (в свои ворота), Бэйли, 75.

«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Туанзебе, Конса, Таргетт (Бэйли, 61; Янг, 82), Макгинн (Накамба, 40), Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш (Траоре, 86), Ингз, Уоткинс.

«Эвертон»: Бегович, Годфри (Кенни, 80), Кин, Мина, Динь, Таунсенд, Ивоби (Дэвис, 81), Аллан (Гордон, 72), Дукуре, Грэй, Рондон (Андре Гомеш, 63).

Предупреждения: Годфри (72), Бэйли (76).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Металлург" одержал волевую победу над "Амуром""Адмирал" победил впервые в сезоне КХЛ"Йокерит" одолел "Торпедо" в серии буллитовЗагитова без стеснения блеснула своими прелестямиОлимпийский чемпион назвал Губерниева моральным уродомРудова прогулялась в майке без лифчика, засветив пышную грудь
Миранчук — не для основы… Лидер сборной России снова потерялся в «Аталанте»
Клуб из Бергамо добыл тяжелейшую гостевую победу в матче с «Салернитаной» - 1:0, но наш легионер Алексей Миранчук к ней не причастен.
Отец и дети! На старте 8-го тура зажгли ветеран Глушаков, молодой Агаларов и 16-летний Пиняев
Восьмой тур Российской Премьер-Лиги стартовал весьма бойко: в трех субботних матчах забито 13 мячей, а «Ростов» и «Химки» после поражений соответственно в Самаре и Уфе оказались в зоне стыков.
Возвращение «легенды». Как Кокорину дали 10 минут, а через пять он мог «сесть»
Александр Кокорин впервые в нынешнем сезоне появился на поле в матче итальянской Серии А, едва не осложнив «Фиорентине» путь к выездной победе над «Дженоа» (2:1).
Падение с тройного акселя настораживает… Зачем Трусова отправилась за рекордом в США
В ночь с пятницы на субботу 18 сентября бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова выступила в американском Норвуде на престижном U.S. International Figure Skating Classic.
Владивосток ответил чилийцам своим портретом Федора Конюхова
Теперь изображение знаменитого российского путешественника можно увидеть по обе стороны Тихого океана: в преддверии грандиозного одиночного перехода Федора Конюхова из Чили в Австралию на работающем от солнечных батарей катамаране граффити с его портретом появилось во Владивостоке.
Лимит на легионеров надо отменять? Провал России в еврокубках скорее говорит об обратном
Депутат Госдумы Виталий Милонов нашел причину провальной игры наших клубов на европейской арене. Это большое количество легионеров.
«Бой однозначно уйдет за экватор». Валуев — о титульном поединке непобежденных Фигероа и Фултона
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от перенесенного с 19 сентября на 27 ноября боя во втором легчайшем весе между американцами Брэндоном Фигероа и Стивеном Фултоном.
«Смит разнообразнее Спэнна, поэтому победит». Прогноз Валуева на главный бой UFC Vegas 37
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего 19 сентября боя в рамках UFC с участием американцев Энтони Смита и Райана Спэнна.
Смит и Спэнн все решат быстро, Царукян победит Гиагоса. Лучшие ставки на UFC Vegas 37
19 сентября в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Vegas 37, хедлайнерами которого в полутяжелом весе станут Райан Спэнн и Энтони Смит. «Плеймейкер» разбирает этот и другие поединки предстоящего бойцовского вечера.
Дэвис победит Солдата Бога по очкам. Расклад и лучшие ставки на Bellator 266
В ночь на 19 сентября в Калифорнии пройдет турнир Bellator 266, гвоздем которого станет противостояние кубинца Йоэля Ромеро и американца Фила Дэвиса. «Плеймейкер» представляет главные поединки бойцовского вечера.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика