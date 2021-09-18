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18 сентября 22:39
автор: Владислав Корегин

Андрей Талалаев: Матч против «Краснодара» стал самым плохим для «Ахмата» в нынешнем сезоне

Сегодня грозненский клуб проиграл своему сопернику со счетом 0:2.

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвел итоги матча восьмого тура чемпионата России, в котором его команда дома уступила «Краснодару» (0:2).

Напомним, что на 66-й минуте сегодняшней встречи грозненцы остались в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил защитник Зоран Нижич.

– Самая плохая игра в сезоне. Будем разбираться почему. Пропустили два гола в конце первого тайма. Лишний раз показывает, то команда не умеет терпеть. А во втором тайме остались вдесятером, но это не та агрессия, что нужно. Меня удивляет, что моя команда в третьем матче подряд уступает в единоборствах, – сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

На данный момент «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре грозненский клуб отправится в гости к «Ростову». Встреча запланирована на 26 сентября.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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