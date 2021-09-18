«Монако» включил Головина в заявку команды на матч с «Ниццей»

Пресс-служба «Монако» опубликовала заявку команды на гостевой матч шестого тура чемпионата Франции против «Ниццы».

Отметим, что в состав «монегасков» попал российский полузащитник Александр Головин. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в восьми встречах, забил один гол и отдал два ассиста.

Напомним, матч «Ницца» – «Монако» состоится завтра, 19 сентября. Начало игры – в 14:00 мск.

На данный момент подопечные Нико Ковача занимают 16-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав четыре очка. «Ницца» располагается на пятой строчке с девятью очками.