Экс-игрок «Днепра» Жулиано раскрыл подробности своего ухода из украинского клуба в 2014 году

Атакующий полузащитник «Коринтианса» Жулиано, ранее в своей карьере выступавший за «Зенит» и «Днепр», рассказал о своем уходе из днепропетровского клуба в 2014 году.

Согласно информации Globo Esporte, 31-летний бразилец решил вернуться на родину из-за ухудшения отношений между Россией и Украиной.

– Консул Бразилии в Киеве сказал мне, что посадит меня в самолет в любое время, так как страну окружают русские, которые могут войти в считаные часы. Это было неспокойное время, – приводит слова Жулиано «Профиль».

Напомним, бразильский хавбек защищал цвета «Днепра» с 2011 по 2014 год. В общей сложности он провел за украинцев 108 матчей, забил 19 голов и отдал 18 ассистов. К составу «Зенита» футболист присоединился в 2016-м – на его счету 17 забитых мячей и 13 результативных передач в 42 встречах.