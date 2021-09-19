Андрей Аршавин: Следующим летом Миранчуку стоит подумать об уходе из «Аталанты»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру в текущем сезоне российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«В этом сезоне Алексей чаще появляется в составе, но пока, у него не получается реализовать себя. Каким мы его привыкли видеть в «Локомотиве», таким в каких-то эпизодах видим в «Аталанте». До следующего лета он вряд ли покинет клуб, будет стараться использовать шансы. Но если так будет продолжаться, то, может быть, следующим летом стоит подумать о смене команды», — цитирует экс-игрока сборной России «Матч ТВ».

Добавим, что в активе Миранчука четыре игры в чемпионате Италии-2021/2022. В этих матчах 25-летний полузащитник результативными действиями не отличился.

«Атланта» занимает седьмое место в таблице серии А, набрав семь очков. 22 сентября клуб из Бергамо примет «Сассуоло».