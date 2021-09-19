ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 сентября 12:17
автор: Александр Поволоцкий

Андрей Аршавин: Следующим летом Миранчуку стоит подумать об уходе из «Аталанты»

Россиянин два матча подряд выходит в стартов составе бергамасков.

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру в текущем сезоне российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«В этом сезоне Алексей чаще появляется в составе, но пока, у него не получается реализовать себя. Каким мы его привыкли видеть в «Локомотиве», таким в каких-то эпизодах видим в «Аталанте». До следующего лета он вряд ли покинет клуб, будет стараться использовать шансы. Но если так будет продолжаться, то, может быть, следующим летом стоит подумать о смене команды», — цитирует экс-игрока сборной России «Матч ТВ».

Добавим, что в активе Миранчука четыре игры в чемпионате Италии-2021/2022. В этих матчах 25-летний полузащитник результативными действиями не отличился.

«Атланта» занимает седьмое место в таблице серии А, набрав семь очков. 22 сентября клуб из Бергамо примет «Сассуоло».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Юрий Гаврилов: Руководители "Спартака" ничего не понимают в футболе"Интер Майами" хочет подписать Лионеля МессиБарселона поставила ультиматум своему тренеру и Александр Головин спас МонакоАндронов о не вставших на колено игроках «Зенита»Великая объяснила, чем ее не устроили подаренные машиныРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавица
Феерия от Смита, Куцелабы и Царукяна. Как прошел UFC Vegas 37
«Плеймейкер» подводит итоги зрелищного бойцовского вечера в Лас-Вегасе, главный поединок которого завершился досрочной победой Энтони Смита над Райаном Спэнном.
Дэвис отыгрался на Солдате Бога за конфуз с Немковым. Итоги главного боя Bellator 266
«Плеймейкер» рассказывает, как Фил Дэвис победил кубинца Йоэля Ромеро в интригующем противостоянии полутяжеловесов в Сан-Хосе.
«Шварц работает очень интересно, но проиграет 1:2». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев объяснил «Плеймейкеру», почему в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Динамо» (19 сентября, 19:00) он выше оценивает шансы южан.
Миранчук — не для основы… Лидер сборной России снова потерялся в «Аталанте»
Клуб из Бергамо добыл тяжелейшую гостевую победу в матче с «Салернитаной» - 1:0, но наш легионер Алексей Миранчук к ней не причастен.
Отец и дети! На старте 8-го тура зажгли ветеран Глушаков, молодой Агаларов и 16-летний Пиняев
Восьмой тур Российской Премьер-Лиги стартовал весьма бойко: в трех субботних матчах забито 13 мячей, а «Ростов» и «Химки» после поражений соответственно в Самаре и Уфе оказались в зоне стыков.
Возвращение «легенды». Как Кокорину дали 10 минут, а через пять он мог «сесть»
Александр Кокорин впервые в нынешнем сезоне появился на поле в матче итальянской Серии А, едва не осложнив «Фиорентине» путь к выездной победе над «Дженоа» (2:1).
Падение с тройного акселя настораживает… Зачем Трусова отправилась за рекордом в США
В ночь с пятницы на субботу 18 сентября бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова выступила в американском Норвуде на престижном U.S. International Figure Skating Classic.
Владивосток ответил чилийцам своим портретом Федора Конюхова
Теперь изображение знаменитого российского путешественника можно увидеть по обе стороны Тихого океана: в преддверии грандиозного одиночного перехода Федора Конюхова из Чили в Австралию на работающем от солнечных батарей катамаране граффити с его портретом появилось во Владивостоке.
Лимит на легионеров надо отменять? Провал России в еврокубках скорее говорит об обратном
Депутат Госдумы Виталий Милонов нашел причину провальной игры наших клубов на европейской арене. Это большое количество легионеров.
«Бой однозначно уйдет за экватор». Валуев — о титульном поединке непобежденных Фигероа и Фултона
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от перенесенного с 19 сентября на 27 ноября боя во втором легчайшем весе между американцами Брэндоном Фигероа и Стивеном Фултоном.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика