Спортивный директор «Сарагосы» может занять аналогичную должность в «Спартаке»

Московский «Спартак» продолжает поиски нового спортивного директора клуба.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», одним из кандидатов на эту должность является 51-летний испанский функционер Мигель Торресилья. С декабря 2020 года он занимает аналогичный пост в «Сарагосе». Клуб выступает в сегунде.

Добавим, что Торресилья работал спортивным директором в «Сельте», «Бетисе», «Спортинге» из Хихона и других клубах.

Ранее в СМИ сообщалось, что красно-белые рассматривают кандидатуры Рокко Майорино, который работал в «Милане», и Луки Каттани из «ПСЖ».

Напомним, что Дмитрий Попов покинул «Спартак», после того, как команда уступила португальской «Бенфике» (0:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В СМИ сообщалось, что главной причиной ухода специалиста называется отказ президента клуба Леонида Федуна в покупке защитника «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэля.