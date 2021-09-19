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19 сентября 12:52
автор: Александр Поволоцкий

Спиридонов - о матче «Спартака» с ЦСКА: Еще не хватало этим проигрывать

Встреча состоится 20 сентября и начнется в 19.30 по московскому времени.

Волейболист «Аль-Ахли» Алексей Спиридонов поделился ожиданиями от предстоящей игры 8-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Надеюсь, что ситуация изменится. Еще не хватало этим проигрывать. Надеюсь на положительный результат. Хотя бы немного меда добавить в эту бочку дегтя, которая сейчас в «Спартаке», — цитирует чемпиона Европы «Спорт-Экспресс».

Отметим, что волейболист является поклонником «Спартака».

Добавим, что на данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе десять очков. Команда Руя Витории располагаются на девятой строчке. У красно-белых также десять очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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