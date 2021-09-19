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19 сентября 12:42
автор: Владислав Корегин

Миранчук стал одним из худших игроков матча между «Салернитаной» и «Аталантой»

Вчера российский игрок вышел в стартовом составе команды Джан Пьеро Гасперини.

Издание La Gazzetta dello Sport после матча четвертого тура серии А «Салернитана» – «Аталанта» (0:1) опубликовало оценки футболистов обоих клубов по итогам сыгранной встречи.

По информации источника, российский полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук получил 4,5 балла, что является одним из наихудших результатов среди всех игроков. Такой же балл получили его партнеры по команде – Руслан Малиновский и Марио Пашалич.

Напомним, что Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты» во вчерашней встрече – в перерыве его заменил Йосип Иличич, ставший автором голевой передачи на Дувана Сапату.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в пяти матчах, отдав один ассист.

источник: La Gazzetta dello Sport
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