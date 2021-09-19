Владимир Ильин: Эмоции от своего дебютного гола за «Краснодар» – самые положительные

Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин оценил свою игру в матче восьмого тура чемпионата России с «Ахматом» (2:0).

Напомним, что во вчерашней встрече 29-летний россиянин стал автором одного из голов «быков». Этот забитый мяч стал для футболиста первым в официальных играх за клуб.

– Эмоции самые положительные. Первый матч в стартовом составе, сразу гол, сразу победа. Очень доволен, максимально хорошее настроение и у меня, и у команды, и у тренерского штаба – все довольны. Но долго праздновать нельзя, скоро кубковая игра, будет плотный график. Поэтому сейчас чуть-чуть порадуемся и будем готовиться, – сказал Ильин в интервью клубному каналу краснодарцев.

Добавим, что форвард пополнил состав «Краснодара» в июле этого года, подписав трехлетний контракт. Сумма его трансфера из «Ахмата» составила три миллиона евро. С тех пор он принял участие в восьми матчах, забив один гол.

22 сентября подопечные Виктора Гончаренко сыграют в гостях против «Ленинградца» в игре группового этапа Кубка России.