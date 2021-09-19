Сульшер - о поведении Роналду в матче с «Янг Бойз»: Криштиану не давал указания игрокам о скамейке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на слова бывшего защитника клуба Рио Фердинанда о поведении Роналду после замены в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).

«Фердинанд иногда дает комментарии о вещах, про которые не все знает. Мартинс Перейра грубо сыграл против Неманьи Матича и должен был получить желтую карточку. И Бруну Фернандеш, и Криштиану Роналду были вовлечены в игру и вскочили, оказавшись рядом со мной. Оба пробыли там недолго и что-то кричали арбитру. У меня нет проблем с тем, что они проявили эмоции, а потом сели обратно. Роналду не давал указания игрокам», – приводит слова наставника Goal.

Ранее Фердинанд обратил внимание на то, что Роналду стоял рядом с Сульшером и выкрикивал подсказки партнерам.

Добавим, что во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет дома испанский «Вильярреал». Встреча состоится 29 сентября.