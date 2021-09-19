«Милан» и «Ювентус» поборются за подписание Влаховича

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Tuttosport, 21-летнего серба хотят приобрести «Милан» и «Ювентус». Отмечается, что руководство «фиалок» готово продать своего футболиста за 40 миллионов евро.

Напомним, Влахович выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В общей сложности он провел за клуб из Флоренции 89 матчей, забил 34 гола и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

В составе сборной Сербии форвард отличился тремя забитыми мячами в десяти встречах.