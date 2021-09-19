Де Росси может заменить Михайловича на посту главного тренера «Болоньи»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может покинуть свою должность в ближайшее время.

Согласно информации портала TMW, руководство «россоблу» недовольно разгромным поражением клуба от «Интера» (1:6) в матче четвертого тура серии А. Отмечается, что команда уже провела переговоры с экс-полузащитником «Ромы» Даниэле де Росси, который в данный момент работает ассистентом главного тренера сборной Италии.

Напомним, что Михайлович возглавляет «Болонью» с января 2019 года. Под руководством 52-летнего серба клуб одержал 32 победы, 23 раза сыграл вничью и потерпел 36 поражений. Его контракт истекает 30 июня 2023-го.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Болонья» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков.