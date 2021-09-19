Андрей Червиченко: Думаю, что в матче между ЦСКА и «Спартаком» будет зафиксирована ничья – 1:1

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России.

Напомним, что игра состоится завтра, 20 сентября. Начало – в 19:30 мск.

– Постепенно это дерби утрачивает свою значимость. ЦСКА уже года два-три ни на что не претендует. «Спартак» в прошлом году хоть и имитировал борьбу за первое место, но всем было понятно, что ничего не произойдет. Старые обиды у «Спартака» и ЦСКА еще остались, но интереса такого не вызывают. Да и команды разобранные. Думаю, будет ничья 1:1, – цитирует Червиченко Sport24.ru.

На данный момент подопечные Алексея Березуцкого занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. Команда Руя Витории располагаются на девятой строчке (10 очков).

В прошлом сезоне клубы обменялись домашними победами – 13 сентября армейцы обыграли «Спартак» со счетом 3:1, а 25 апреля красно-белые минимально победили на своем поле благодаря голу нападающего Джордана Ларссона – 1:0.