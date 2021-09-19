Форвард «Рубина» Дрейер: Я удивился, когда узнал, что «Мидтьюлланд» намерен меня продать

Нападающий «Рубина» Андерс Дрейер, присоединившийся к казанскому клубу летом 2021 года, прокомментировал свой трансфер из «Мидтьюлланда» в команду РПЛ.

Отметим, что в дебютной встрече за казанцев 23-летний датчанин отличился тремя забитыми мячами в игре седьмого тура чемпионата России с «Уралом» (4:0).

– Я был в курсе, что «Рубин» был заинтересован в моем переходе. После этого я сразу же связался с Абильдгором. Однако я удивился, когда узнал, что «Мидтьюлланд» намерен меня продать. Не думал, что клуб захочет меня отпустить в другой клуб, – цитирует Дрейера TV2.

Напомним, «Рубин» заплатил за переход Дрейера шесть миллионов евро, подписав с игроком пятилетний контракт. К составу «Мидтьюлланда» он присоединился в январе прошлого года – на его счету 70 проведенных матчей за датчан, в которых он забил 18 голов и отдал 22 ассиста.