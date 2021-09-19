Новый руководитель департамента судейства РФС будет объявлен 23 сентября

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о том, что имя нового руководителя департамента судейства организации, скорее всего, будет объявлено 23 сентября.
Напомним, что 13 сентября данную должность покинул Виктор Кашшаи, приступивший к работе в союзе в январе прошлого года.
– Замена Кашшаи будет названа в четверг, это будет иностранец. Я соберу специальную конференцию по этому поводу, – приводит слова Хачатурянца ТАСС.
Добавим, что в данный момент за административные вопросы отвечает заместитель руководителя департамента судейства РФС Павел Каманцев.
источник: ТАСС