Новый руководитель департамента судейства РФС будет объявлен 23 сентября

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о том, что имя нового руководителя департамента судейства организации, скорее всего, будет объявлено 23 сентября.

Напомним, что 13 сентября данную должность покинул Виктор Кашшаи, приступивший к работе в союзе в январе прошлого года.

– Замена Кашшаи будет названа в четверг, это будет иностранец. Я соберу специальную конференцию по этому поводу, – приводит слова Хачатурянца ТАСС.

Добавим, что в данный момент за административные вопросы отвечает заместитель руководителя департамента судейства РФС Павел Каманцев.