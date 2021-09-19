Белотти близок к подписанию нового контракта с «Торино», ранее игрока хотел приобрести «Зенит»

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти находится в шаге от подписания нового соглашения с туринцами.

Как сообщает Calcio Mercato, в ближайшее время 27-летний итальянец заключит с клубом четырехлетний контракт и будет получать 3,3 миллиона евро в год.

Ранее стало известно, что «Зенит» хотел подписать итальянского форварда летом 2021 года. Однако сам футболист отказался от переезда в Россию. Петербургская команда предлагала туринцам 25 миллионов евро, а также права на защитника Эмануэля Мамману и нападающего Себастьяна Дриусси.

Напомним, Белотти оказался в составе «Торино» летом 2015 года – на его счету 106 забитых мячей и 26 ассистов в 231 матче. За сборную Италии форвард отыграл 39 встреч, отличившись 12 голами.