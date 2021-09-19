Головин забил гол в первом тайме матча «Ницца» - «Монако»

Завершился первый тайм встречи шестого тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Монако».

Счет в матче открыл полузащитник гостей Александр Головин. Россиянин отличился на 39-й минуте. Головин отличился после передачи Желсона Мартинша.

Таким образом, после первого тайма «Монако» выигрывает со счетом 1:0.

Теперь на счету Головина два гола и две результативные передачи за «монегаско» в девяти матчах текущего сезона.

Добавим, что «Ницца» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав девять очков. «Монако» занимает 17-ю строчку. У команды Нико Ковача набрали четыре очка.