«Томь» на выезде обыграла «Енисей»

Матч 12-го тура ФНЛ между «Енисеем» и «Томью» завершился победой томской команды со счетом 3:2.
В составе победившей команды голы забили Павел Кудряшов (1-я минута), Александр Ставпец (26) и Константин Корж (89). Соперник ответил результативными ударами Валерия Кичина, удачно реализовавшего пенальти на 22-й минуте, а также Александра Ломакина (64).
Отметим, что «Томь» набрала 14 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. «Енисей» располагается на 13-й строчке (14 очков).
В следующем туре томский клуб сыграет дома с «Кубанью», а красноярцы отправятся в гости к «Оренбургу». Обе встречи состоятся 25 сентября.
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