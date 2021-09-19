«Байер» в меньшинстве обыграл на выезде «Штутгарт»

В пятом туре чемпионата Германии «Байер» в гостях победил «Штутгарт» со счетом 3:1.

У хозяев гол забил Орел Мангала (38-я минута). В составе «Байера» отличились Роберт Андрих (2), Патрик Шик (19), Флориан Вирц (70).

Отметим, что на 32-й минуте Андрих получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

После пяти матчей «Байер» занимает третье место в таблице, набрав десять очков. «Штутгарт» располагается на 14-й строчке. У подопечных Гонсало Кастро четыре очка.

В следующем туре бундеслиги 25 сентября «Байер» сыграет дома с «Майнцем». «Штутгарт» 26-го числа проведет выездной матч с «Бохумом».