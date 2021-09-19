«Арсенал» вырвал победу в гостевом матче с «Нижним Новгородом»

Тульский «Арсенал» в гостевом матче восьмого тура РПЛ победил «Нижний Новгород» со счетом 3:2.

За хозяев забивали хавбек Николай Калинский (9-я минута) и защитник Алексей Козлов (85).

У гостей отличились нападающий Евгений Марков (45+1 минута), и главный герой встречи Горан Чаушич, который сначала сравнял счет (17), а потом принес своему клубу победу (90+4).

Таким образом, клуб из Тулы набрал восемь очков и поднялся на тринадцатое место в турнирной таблице, а новичок РПЛ с одиннадцатью очками остался на седьмом месте.

27 сентября «Арсенал» проведет выездной матч против «Урала», а «Нижний Новгород» примет ЦСКА.