Карпин объявит расширенный состав сборной России на матчи отбора чемпионата мира 20 сентября

Стало известно, когда штаб сборной России объявит расширенный список команды на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Как сообщает РФС, пресс-конференция главного тренера Валерия Карпина состоится 20 сентября, в 14:00 по московскому времени. Наставник команды объяснит, почему выбрал определенных футболистов, которые могут сыграть 8 октября со Словакией (на своем поле), а через три дня со Словенией (на выезде).

Напомним, что сборная России занимает второе место в группе, набрав 13 очков. Команда Карпина уступает Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей. Третью позицию занимает Словакия (9 очков), далее идут Словения (7), Мальта (4) и Кипр (4).