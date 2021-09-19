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19 сентября 20:41
автор: Максим Скороходов

Дубль Холанда помог дортмурдской «Боруссии» обыграть «Унион»

Игра проходила в рамках пятого тура немецкой бундеслиги.

Дортмундская «Боруссия» в домашнем матче пятого тура бундеслиги победила «Унион» со счетом 4:2.

За хозяев забили Рафаэль Геррейру (10-я минута), а также Эрлинг Холанд, оформивший дубль (24, 83), еще один мяч в свои ворота отправил Марвин Фридрих (52).

У гостей отличились Макс Крузе (57) и Андреас Фогльзаммер (81).

«Боруссия» набрала 12 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице, а «Унион» с шестью очками занимает восьмое место.

25 сентября дортмундцы проведут гостевой матч с одноклубниками из Менхенгладбаха, а «Унион» дома примет «Арминию».

Бундеслига

5-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) - «Унион» (Берлин) - 4:2 (2:0)

Голы: Геррейру, 10, Холанд, 24, 83, Фридрих, 52 (автогол) - Крузе, 57, Фогльзаммер, 81

источник: «Советский спорт»
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