Дубль Холанда помог дортмурдской «Боруссии» обыграть «Унион»

Дортмундская «Боруссия» в домашнем матче пятого тура бундеслиги победила «Унион» со счетом 4:2.

За хозяев забили Рафаэль Геррейру (10-я минута), а также Эрлинг Холанд, оформивший дубль (24, 83), еще один мяч в свои ворота отправил Марвин Фридрих (52).

У гостей отличились Макс Крузе (57) и Андреас Фогльзаммер (81).

«Боруссия» набрала 12 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице, а «Унион» с шестью очками занимает восьмое место.

25 сентября дортмундцы проведут гостевой матч с одноклубниками из Менхенгладбаха, а «Унион» дома примет «Арминию».