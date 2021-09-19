«Лацио» сыграл вничью с «Кальяри», «Рома» уступила «Вероне»

«Лацио» в домашнем матче четвертого тура итальянской серии А сыграла вничью с «Кальяри» - 2:2.

У хозяев забили Чиро Иммобиле (45-я минута) и Данило Катальди (83), у гостей отличились Жоао Педро (46) и Бальде Кейта (62).

Добавим, что защитник «Кальяри» Габриэле Цаппа в концовке встрече получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В параллельной игре «Рома» в гостях проиграла «Вероне» - 2:3.

За гостей забил Лоренцо Пеллегрини (36), еще один мяч в свои ворота отправил Иван Илич (58), у хозяев отличились Антонин Барак (49), Джанлука Капрари (54) и Давиде Фараони (63).