В Москве впервые пройдёт CoachConf.com

Основными спикерами мероприятия станут специалисты ведущих клубов Европы. Основные темы обсуждения: регламенты проведения игр, новые подходы к статистике, оценка эффективности тренировочного процесса в футбольных школах, особенности построения и развития игровой модели. Также планируют рассмотреть вопросы футбольного скаутинга, селекцию во взрослом и юношеском футболе, методологии тренировок. Обо всем этом российским тренерам детально расскажут специалисты из футбольных клубов «Барселона» и «Бенфика», из Aspire Academy. В конференции примут участие и другие зарубежные тренеры.

Задача европейских специалистов в рамках CoachConf.com – помочь российским коллегам разобраться в теории тренировочного процесса, оптимизировать выбор методик, сфокусировавшись на практике обучения игроков.

Тренеры сильнейших европейских клубов помогут наставникам российских команд в разработке плана действий, основанном на индивидуальных характеристиках игроков. Отдельно будут разобраны вопросы стратегии коллективного обучения и выработки собственного игрового стиля.

Слушателям разъяснят наиболее эффективные способы организации работы, познакомят с системами обучения инновационным техникам, особенностям подготовки спортсменов и повышению результативности на поле.

Участники онлайн-конференции получат доступ к лучшим мировым тренерским кейсам.