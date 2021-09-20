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В Москве впервые пройдёт CoachConf.com
20 сентября 05:57
автор: Анастасия Ключникова

В Москве впервые пройдёт CoachConf.com

30 сентября состоится первая онлайн-конференция для российских футбольных тренеров.

Основными спикерами мероприятия станут специалисты ведущих клубов Европы. Основные темы обсуждения: регламенты проведения игр, новые подходы к статистике, оценка эффективности тренировочного процесса в футбольных школах, особенности построения и развития игровой модели. Также планируют рассмотреть вопросы футбольного скаутинга, селекцию во взрослом и юношеском футболе, методологии тренировок. Обо всем этом российским тренерам детально расскажут специалисты из футбольных клубов «Барселона» и «Бенфика», из Aspire Academy. В конференции примут участие и другие зарубежные тренеры.

Задача европейских специалистов в рамках CoachConf.com – помочь российским коллегам разобраться в теории тренировочного процесса, оптимизировать выбор методик, сфокусировавшись на практике обучения игроков.

Тренеры сильнейших европейских клубов помогут наставникам российских команд в разработке плана действий, основанном на индивидуальных характеристиках игроков. Отдельно будут разобраны вопросы стратегии коллективного обучения и выработки собственного игрового стиля.

Слушателям разъяснят наиболее эффективные способы организации работы, познакомят с системами обучения инновационным техникам, особенностям подготовки спортсменов и повышению результативности на поле.

Участники онлайн-конференции получат доступ к лучшим мировым тренерским кейсам.

Спикеры мероприятия:

-Джеф Вуд, тренер UEFA PRO, Футбольной ассоциации Уэльса.

-Фреди Мартин, тренер китайской футбольной ассоциации.

-Елена Фомина, главный тренер женского футбольного клуба «Локомотив».

-Валерий Пищик, тренер лицензии USSF C, директор кэмпов Real Madrid (США).

-Алекс Великих, руководитель итальянского департамента международного футбольного агентства Ultimate Sports.

-Роман Фомин, глава отдела науки Института подготовки UFC (Лас-Вегас).

-Альберт Фернандез, помощник главного тренера сборной Катара.

-Игорь Дрыков, тренер UEFA B YOUNG, основатель Rinus Academy.

-Вадим Козлов, тренер UEFA A, спортивный директор школы «Чемпионика».

-Юрий Нагайцев, тренер UEFA PRO, старший тренер ФК «Ахмат».

-Алексей Румянцев, тренер в ФК «Уфа», «Зенит», «Локомотив».

-Сергей Никитин, президент и главный тренер футбольного клуба «Импульс».

По словам экс-вратаря сборной России и ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева, онлайн-конференция является прекрасной возможностью для всех желающих продолжить профессиональное развитие и грамотное выстраивание своей карьеры.

«Никогда раньше знания не были такими доступными, как сейчас. Обычно тренеры и клубы тратят тысячи долларов, чтобы посетить конференции с участием международных экспертов. Перелеты, отели, питание – все это отнимало массу времени и денег. Но сегодня любой желающий может принять участие в конференции, не выходя из дома, – отметил Вячеслав Малафеев, - Я приму участие в предстоящей конференции и уверен, что многие мои коллеги поступят так же».

Возможность живого общения – важное преимущество предстоящей онлайн-конференции. Принять участие в мероприятии можно будет из любой точки мира. Слушателям предоставят услуги профессиональных переводчиков-синхронистов.

«Приятно удивляет разнообразие спикеров на конференции – российские и зарубежные тренеры А и В категорий, футбольные скауты, эксперты, занимающие руководящие должности в спортивных организациях. Это даст участникам массу полезных и ценных знаний». - прокомментировал событие Станислав Крицюк, вратарь санкт-петербургского «Зенита».

Участниками конференции уже стали десятки профессионалов, задействованных в работе клубов российской премьер-лиги. Опыт других стран показывает, что подобные обучающие конференции являются значимыми событиями для всего футбольного сообщества, независимо от того, где они проводятся – в Англии, Испании, Германии, Италии или других странах. Первую российскую онлайн-конференцию можно будет посмотреть также и в записи.

источник: «Советский спорт»
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