«Локомотив» может взять «Лужники» в аренду на 49 лет

«Локомотив» договорился об аренде стадиона «Лужники» на 49 лет, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на tele-sport.ru.

Напомним, что в конце прошлого сезона уже появлялась информация о переезде железнодорожников на «Лужники» в связи с реконструкцией домашнего стадиона и базы в Черкизово, однако она была опровергнута в том числе мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Добавим, что пока «Локомотив» выступает на своем старом стадионе и после семи матчей в РПЛ набрал 15 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Завтра железнодорожники проведут выездную встречу с «Уралом».