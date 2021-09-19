Тухель считает, что «Челси» не хватило энергии в первом тайме матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после победы своей команды в гостевом матче пятого тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:0).

«Нам не хватало энергии в первом тайме, и это было очевидно. После перерыва мы показали совершенно иную игру и одержали полностью заслуженную победу. Мы здорово отреагировали на проблемы первого тайма, и я полностью доволен нашим выступлением во второй половине матча», - приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».

Добавим, что все свои голы действующий победитель Лиги чемпионов забил именно во втором тайме.

«Синие» набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу АПЛ, а «шпоры» с девятью очками занимают седьмое место.

25 сентября «Челси» примет «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм» на следующий день проведет гостевой матч против «Арсенала».