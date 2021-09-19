«Ювентус» дома сыграл вничью с «Миланом»

Туринский «Ювентус» в домашнем матче четвертого тура серии А сыграл вничью с «Миланом» со счетом 1:1.
На гол нападающего хозяев Альваро Мораты (4-я минута) гости ответили точным ударом Анте Ребича (76).
«Старая сеньора» набрала два очка и поднялась на 18-е место в турнирной таблице, а «россонери» с дестью очками занимает вторую строчку.
22 сентября «Ювентус» проведет выездной матч против «Специи», а «Милан» примет «Венецию».
Серия А
4-й тур
«Ювентус» (Турин) - «Милан» (Милан) - 1:1 (1:0)
Гол: Мората, 4 - Ребич, 76
«Ювентус»: Шченсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Кьеза, 72), Рабьо, Локателли, Бентанкур, Мората (Кин, 66), Дибала (Кулусевски, 79).
«Милан»: Меньян, Томори, Кьер (Калулу, 36), Романьоли, Эрнандес, Кессиэ (Беннасер, 64), Салемакерс (Флоренци, 63), Тонали, Ребич, Рафаэл Леау, Браим Диас (Мальдини, 90).
Предупреждения: Дибала, 65, Тонали, 65.