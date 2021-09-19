ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«ПСЖ» вырвал победу у «Лиона», Месси провел на поле 76 минут
19 сентября 23:41
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "ПСЖ"

«ПСЖ» вырвал победу у «Лиона», Месси провел на поле 76 минут

Победу Парижу принес гол Икарди.

«ПСЖ» в домашнем матче шестого тура французской лиги 1 победил с «Лион» со счетом 2:1.

На гол полузащитника гостей Лукаса Пакета (54-я минута) хозяева ответили реализованным пенальти в исполнении Неймара (66) и точным ударом Марио Икарди (90+3)

Добавим, что Лионель Месси вышел в стартовом составе парижского клуба и провел на поле 76 минут.

«ПСЖ» набрал 18 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, а «Лион», с восемью очками располагается на девятой строчке.

22 сентября «ПСЖ» проведет гостевую встречу с «Мецом», а «Лион» примет «Труа».

Лига 1

6-й тур

«ПСЖ» (Париж) - «Лион» (Лион) - 2:1 (0:0)

Голы: Немар, 66 (пен.), Икарди, 90+3 - Пакета, 54

«ПСЖ»: Доннарумма, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Ди Мария (Икарди, 82), Эррера (Вейналдум, 86), Гуйе, Месси (Хакими, 76), Неймар, Мбаппе.

«Лион»: Антони Лопеш, Гюсто, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон, Шакири (Шерки, 79), Лукас Пакета (Кеита, 86), Бруно Гимараэс, Какре, Слимани, Токо-Экамби (Ауар, 65).

Предупреждения: Ди Мария, 6, Маркиньос, 67, Антони Лопеш, 80, Мендеш, 89.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Александра Трусова оценила свое выступление на турнире в СШААртемий Панарин будет направлять все рекламные доходы на благотворительностьSuzuki Jimny (2021) кроссовер получил ряд обновленийОлимпийский чемпион назвал Губерниева моральным уродомРудова прогулялась в майке без лифчика, засветив пышную грудьЗарплаты футболистов в России и Германии: суммы поражают
Месси не нужен этому «ПСЖ»? Лео обиделся на замену, а парижане без него вырвали чудо-победу у «Лиона»
В шестом туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» дома с большим трудом переиграл «Лион» (2:1) и по-прежнему идет в Лиге 1 без потерь.
Любуйся, Каталония! Как «Динамо» победило в Сочи благодаря голу Захаряна, за которым следит «Барселона»
В выездном матче восьмого тура РПЛ бело-голубые с минимальным счетом одолели «Сочи», наступив на горло своему атакующему стилю игры.
Шоу Роналду продолжается! Криштиану забил 4 гола в 3 матчах за «МЮ», Де Хеа вытащил пенальти на пятой добавленной
В 5-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил на выезде «Вест Хэм» (2:1) в сумасшедшем матче.
Головин забил, его команда чуть не проиграла… Как «Монако» унес ноги из Ниццы
Монегаски с Александром Головиным, который отличился впервые в нынешнем сезоне, сыграли вничью в гостях с «Ниццей» (2:2) и после шести туров набрали в чемпионате Франции всего 5 очков.
Феерия от Смита, Куцелабы и Царукяна. Как прошел UFC Vegas 37
«Плеймейкер» подводит итоги зрелищного бойцовского вечера в Лас-Вегасе, главный поединок которого завершился досрочной победой Энтони Смита над Райаном Спэнном.
Дэвис отыгрался на Солдате Бога за конфуз с Немковым. Итоги главного боя Bellator 266
«Плеймейкер» рассказывает, как Фил Дэвис победил кубинца Йоэля Ромеро в интригующем противостоянии полутяжеловесов в Сан-Хосе.
«Шварц работает очень интересно, но проиграет 1:2». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев объяснил «Плеймейкеру», почему в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Динамо» (19 сентября, 19:00) он выше оценивает шансы южан.
Миранчук — не для основы… Лидер сборной России снова потерялся в «Аталанте»
Клуб из Бергамо добыл тяжелейшую гостевую победу в матче с «Салернитаной» - 1:0, но наш легионер Алексей Миранчук к ней не причастен.
Отец и дети! На старте 8-го тура зажгли ветеран Глушаков, молодой Агаларов и 16-летний Пиняев
Восьмой тур Российской Премьер-Лиги стартовал весьма бойко: в трех субботних матчах забито 13 мячей, а «Ростов» и «Химки» после поражений соответственно в Самаре и Уфе оказались в зоне стыков.
Возвращение «легенды». Как Кокорину дали 10 минут, а через пять он мог «сесть»
Александр Кокорин впервые в нынешнем сезоне появился на поле в матче итальянской Серии А, едва не осложнив «Фиорентине» путь к выездной победе над «Дженоа» (2:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика