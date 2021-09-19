«ПСЖ» вырвал победу у «Лиона», Месси провел на поле 76 минут

«ПСЖ» в домашнем матче шестого тура французской лиги 1 победил с «Лион» со счетом 2:1.
На гол полузащитника гостей Лукаса Пакета (54-я минута) хозяева ответили реализованным пенальти в исполнении Неймара (66) и точным ударом Марио Икарди (90+3)
Добавим, что Лионель Месси вышел в стартовом составе парижского клуба и провел на поле 76 минут.
«ПСЖ» набрал 18 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, а «Лион», с восемью очками располагается на девятой строчке.
22 сентября «ПСЖ» проведет гостевую встречу с «Мецом», а «Лион» примет «Труа».