«Реал» одержал волевую победу над «Валенсией»

Мадридский «Реал» в гостевом матче пятого тура испанской примеры победил «Валенсию» со счетом 2:1.
На гол полузащитника хозяев Уго Дуро (66-я минута) гости ответили точными ударами Винисиуса Жуниора (86) и Карима Бензема (88).
«Валенсия» с десятью очками осталась на третьем месте в турнирной таблице, а «Реал» ее возглавил, набрав 13 очков.
22 сентября «Валенсия» проведет гостевой матч против «Севильи», а «Реал» примет «Мальорку».
Примера
5-й тур
«Валенсия» (Валенсия) - «Реал» (Мадрид) - 1:2 (0:0)
Голы: Дуро, 66 - Винисиус Жуниор, 86, Бензема, 88
«Валенсия»: Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Тони Лато, 23), Габриэл Паулиста, Альдерете, Фулькье, Солер (Муса, 15), Гильямон, Васс, Гедеш (Элдер Кошта, 79), Макси Гомес (Рачич, 80), Дуро (Маркос Андре, 79).
«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 26), Алаба, Милитао, Начо, Вальверде (Иско, 78), Модрич (Родриго, 67), Каземиро (Камавинга, 67), Бензема, Азар (Йович, 78), Винисиус Жуниор.
Предупреждения: Габриэл Паулиста, 39, Каземиро, 45, Начо, 56, Родриго, 81, Винисиус Жуниор, 90, Камавинга, 90.