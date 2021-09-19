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«Реал» одержал волевую победу над «Валенсией»
19 сентября 23:58
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Валенсия"

«Реал» одержал волевую победу над «Валенсией»

Встреча проходила в рамках пятого тура испанской примеры.

Мадридский «Реал» в гостевом матче пятого тура испанской примеры победил «Валенсию» со счетом 2:1.

На гол полузащитника хозяев Уго Дуро (66-я минута) гости ответили точными ударами Винисиуса Жуниора (86) и Карима Бензема (88).

«Валенсия» с десятью очками осталась на третьем месте в турнирной таблице, а «Реал» ее возглавил, набрав 13 очков.

22 сентября «Валенсия» проведет гостевой матч против «Севильи», а «Реал» примет «Мальорку».

Примера

5-й тур

«Валенсия» (Валенсия) - «Реал» (Мадрид) - 1:2 (0:0)

Голы: Дуро, 66 - Винисиус Жуниор, 86, Бензема, 88

«Валенсия»: Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Тони Лато, 23), Габриэл Паулиста, Альдерете, Фулькье, Солер (Муса, 15), Гильямон, Васс, Гедеш (Элдер Кошта, 79), Макси Гомес (Рачич, 80), Дуро (Маркос Андре, 79).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 26), Алаба, Милитао, Начо, Вальверде (Иско, 78), Модрич (Родриго, 67), Каземиро (Камавинга, 67), Бензема, Азар (Йович, 78), Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Габриэл Паулиста, 39, Каземиро, 45, Начо, 56, Родриго, 81, Винисиус Жуниор, 90, Камавинга, 90.

источник: «Советский спорт»
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