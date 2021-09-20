Бубнов назвал фаворита в московском дерби ЦСКА - «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов назвал фаворита в матче красно-белых против московского ЦСКА в восьмом туре чемпионата России.

«Во-первых, у ЦСКА было больше времени на подготовку к дерби, во-вторых, армейцы находятся в лучшем психологическом состоянии. Потому ставлю на команду Березуцкого», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Матч ЦСКА - «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.