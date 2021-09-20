Дмитрий Кузнецов: Матчи ЦСКА и «Спартака» отличаются задором и зрелищностью, поэтому фаворита нет

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России против московского «Спартака».

«Я думаю, фаворита в этой встрече нет. Игры этих команд, как правило, отличаются задором и зрелищностью. Предстоящее дерби должно быть острым, с множеством голевых моментов, эмоций, стычек и голов», - приводит слова Дмитрия «Известия».

Матч ЦСКА - «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

После семи туров в РПЛ армейцы с десятью очками располагаются на восьмой позиции, опережая красно-белых по дополнительным показателям.