Данило считает, что «Ювентус» имеет проблемы с психологией

Защитник туринского «Ювентуса» Данило после ничьей дома с «Миланом» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата Италии выразил мнение, что «старая синьора» имеет проблемы с психологией.

«На мой взгляд, это больше вопрос психологии, чем физической подготовки. В такие моменты мы не можем прессинговать или обороняться как единое целое, мы недостаточно быстро перемещаем мяч, и это, безусловно, то, что нам нужно улучшить», - приводит слова Данило Football Italia.

Напомним, что на гол нападающего хозяев Альваро Мораты (4-я минута) гости ответили точным ударом Анте Ребича (76).

«Старая сеньора» набрала два очка и поднялась на 18-е место в турнирной таблице, а «россонери» с дестью очками занимает вторую строчку.

22 сентября «Ювентус» проведет выездной матч против «Специи», а «Милан» примет «Венецию».