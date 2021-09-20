Аллегри заявил, что ошибся с заменами в матче «Ювентуса» с «Миланом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что ошибся с заменами в домашнем матче четвертого тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:1).

«Признаюсь, я ошибся с заменами, да, это моя ошибка. Я должен был задействовать больше защитников и сыграть на удержание, поэтому я беру на себя ответственность за это», - приводит слова специалиста Football Italia.

Напомним, что на гол нападающего хозяев Альваро Мораты (4-я минута) гости ответили точным ударом Анте Ребича (76).

«Старая сеньора» набрала два очка и поднялась на 18-е место в турнирной таблице, а «россонери» с дестью очками занимает вторую строчку.

22 сентября «Ювентус» проведет выездной матч против «Специи», а «Милан» примет «Венецию».